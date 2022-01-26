【樓市熱話】夫婦同任EO1 一家三口自住千萬單位 質疑是否算中產人士？

不知道大家對於中產的定義是甚麼呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己與太太現時分別於不同部門擔任一級行政主任（ EO1) 的職位，而同時他們也有一個3房單位，並有一小孩，而現時月供約萬9，於是他向網民詢問他們是否算中產人士。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 當然算，兩個職位​​總薪級表能到33點，頂薪有7萬。」，「 基層和中產都是社會中的眾者，所以中產的門檻不應定得太高，你說的例子可以定為中產。」，也有人指，「 你們2人月薪總共差不多有15萬，年薪能有180萬。」。

另有網民指，「 我都不明白為甚麼有很多討論也把中產的定義誇大，好像需要有2、3億才算是中產。」。

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責任編輯：關海儀