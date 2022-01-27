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【新股IPO】創新奇智李開復：製造業大部分工作未來將被AI及自動化取代　公司AI業務不受地緣政治影響

新股IPO 09:00 2022/01/27

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創新奇智李開復：製造業大部分工作未來將被AI及自動化取代　公司AI業務不受地緣政治影響

企業AI解決方案供應商創新奇智 （新上市編號：02121） 今日掛牌，公司董事長李開復在接受本報訪問時表示，對製造業的前景非常看好，中國是世界工廠，製造業也是整個中國經濟的原動力和基礎，相信在未來15至20年，大部分工作都會被人工智能（AI）以及自動化取代。

李開復：公司AI技術並非提供面向政府的業務 不受地緣政治影響

惟近期中美關係持續緊張，更有部分人工智能（AI）板塊的企業被美國有關部門列入「黑名單」，禁止美國投資者參與有關投資。李開復回應時表示，公司雖然運用AI技術在製造業深耕，但業務業務專注在製造和金融行業，提供的服務都是完全商業的行為。

他進一步解釋，現時採用AI技術公司所面臨的各種挑戰，可能就是因為to G（面向政府或相關機構）或to C（面向消費者）的業務引起。而對於創新奇智而言，公司基本沒有to G的業務，因而沒有受到地緣政治挑戰的影響，而公司亦沒有to B業務，不會因為數據安全等問題而有所顧慮。

目前暫不考慮進軍智慧城市、無人駕駛等AI賽道

被問及是否考慮進軍智慧城市、智能駕駛等其他AI賽道，李開復表示，人工智能會有各種應用，但製造業這一行業對中國而言最重要，公司在創業初期不適宜太分散精力，要專注先把製造業做好，未來會繼續發展這方面優勢，目前並沒有做智慧城市、無人駕駛等其他AI公司專注的領域。

創新奇智首席運營官徐輝表示，公司的業務目前首要專注在鋼鐵冶金、能源電力、汽車裝備、3C半導體等8個細分行業，這些行業的中國企業，在世界版圖中均佔有領先地位，有大量的用戶場景、數據基礎、信息化和自動化積累等，同時亦有數字化轉型的迫切要求，因此目前業務會專注在這些細分領域。

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記者：梁安琪

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港股 人工智能 創新奇智（02121） 中美關係 地緣政治 IPO 智慧城市 中國

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