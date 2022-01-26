【強積金對沖】羅致光：2月初向人力事務委員會簡介取消強積金「對沖」草案內容

勞工及福利局局長羅致光今日（26日）表示，政府已完成草擬取消「對沖」安排的條例草案，計劃在年2月初先向立法會人力事務委員會簡介草案內容，並在同月向立法會提交條例草案。

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羅致光以書面答覆議員質詢指出，政府宣布取消強積金「對沖」的優化安排後，一直有進行籌備工作，包括草擬法例及推展配套措施。草擬法例方面須修訂《僱傭條例》、《強制性公積金計劃條例》等8條現行與「對沖」安排相關，或包含取消「對沖」後須相應修訂的條款的法例或附屬法例。

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至於配套措施方面，當局須草擬新法例，以推行專項儲蓄戶口計劃。羅致光提到，勞福局會在敲定立法建議後，諮詢主要持份者的意見，然後向立法會提交有關條例草案。

他又稱，將會於立法會通過相關條例草案後，以及「積金易」平台全面運作時，實施取消「對沖」安排。目前預期「積金易」平台最早將於2025年全面運作。

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