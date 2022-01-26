【FB出錯】Facebook免費上網服務存漏洞　誤收巴基斯坦用戶1,400萬元

▲ Free Basics的服務存在漏洞，使當地用戶在不知情下，被通訊公司收取費用。（法新社資料圖片及官方截圖）

社交平台巨頭Facebook積極擴展服務地區，與印度、菲律賓和巴基斯坦等發展中國家的通訊公司合作，為用戶提供免費使用Facebook和其他一些網站的權限。惟近日有消息指，服務當中存在漏洞，使當地用戶在不知情下，被通訊公司收取費用。

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據彭博社報道，該項名為Free Basics的服務，由Meta Connectivity提供，旨在免費為用戶提供「瀏覽通訊軟件、健康信息、教育資源和其他低數據流量」的服務。Facebook已得悉該漏洞是由於付費服務開始與免費服務重疊，使用Free Basics服務的用家因此被額外收取不必要的費用。但由於該服務的用家大多以預付方式繳交電話費用，因此不少人直到預繳費用用完時，才意識到瀏覽部分網頁非免費服務範圍之內。

據悉，由於Facebook Free Basics的軟件出現漏洞，平台版面會出現其他網站的影片，導致不少用家觀看影片後被收取流動數據的費用。Facebook同時發現，大約 83%的不必要費用也來自這些影片。

《華爾街日報》指出，當中被收取流動數據的費用最高的地方為巴基斯坦，當地用戶因不慎使用 Facebook 的「免費」互聯網服務，總共被收取190 萬美元（約1,400萬港元），另外約20個國家也受到影響。

Meta發言人Drew Pusateri接受《The Verge》訪問時表示，Facebook現已修改其漏洞，並強烈建議用戶定期檢查數據用量是否正常，強調將會繼續為用戶提供免費上網的服務，並會確保准確和透明地列明數據收費。

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責任編輯：文睿

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