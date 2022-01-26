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【三星手機】三星下月9日舉行線上發布會　預告全新Galaxy S系列即將登場

科技 16:32 2022/01/26

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近日三星率先宣布，即將舉行線上發布會，並預告新手機即將登場。（官方影片截圖及法新社資料圖片）

智能手機市場競爭激烈，蘋果（Apple）和三星（Samsung）等電話廠商，每年也會推出新品以搶佔市場地位。近日三星率先宣布，即將舉行線上發布會，並預告新手機即將登場。

【芯片技術】增加安全性  Samsung推出指紋驗證IC芯片

三星表示，將於香港時間2月9日晚上11時，舉行Galaxy Unpacked線上發布會，屆時將會發布全新的Galaxy S系列。三星表示該系列將會為智能手機樹立新標準，並可達到推動世界進步，改寫未來。

綜合過往傳聞，有傳即將登場的Galaxy S系列手機，將會因應不同地方採用兩款芯片，美國推出的手機將會搭載高通最新處理器Snapdragon 8 Gen 1。而美國以外所發行的機型或會使用三星最新的自家Exynos 2200處理器。

新一代Galaxy S系列有傳將分別配備6吋、6.55 吋和6.8 吋全屏幕，並延續去年S21 Ultra的設計，仍會支援S Pen。

另外有外媒指出，三星將在發布會上，同步推出全新的Galaxy Tab S8和Galaxy Home Mini 2 智能喇叭。相信一切迷團，將於2月9日的發布會解開。

【iPhone】打破三星壟斷？　傳京東方將為 iPhone 15 Pro 提供高階面板

【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光　S22 Ultra配置縮水

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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