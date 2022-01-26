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【美國經濟】美國1月份消費者信心指數下降　為何民眾反計劃購買大型商品

商業 15:32 2022/01/26

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美國1月份消費者信心（consumer confidence）指數出現4個月以來首次下跌，儘管民眾對短期商業和勞動力市場狀況變得不太樂觀，但更多的消費者計劃購買房屋、汽車和其他大型商品。（法新社圖片）

美國1月份消費者信心（consumer confidence）指數出現4個月以來首次下跌，儘管民眾對短期商業和勞動力市場狀況變得不太樂觀，但更多的消費者計劃購買房屋、汽車和其他大型商品。

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世界大型企業研究會（Conference Board）發佈的報告顯示，消費者信心指數從12月下的115.2降至1月的113.8，稍高於經濟學家預期的111.2。雖然該指數在4個月內首次下跌，但仍遠高於疫情的最低點。

對當前商業狀況更為樂觀
預計未來6個月經濟改善、收入增加、就業空缺增多的消費者數量有所減少。與此同時，美國民眾對於當前的商業狀況又更為樂觀。表示環境「良好」的受訪者比例升至6個月高點，消費者購買計劃指標基本穩定。

「對於短期經濟前景的預期趨弱，顯示2022年第一季度經濟增速可能趨緩」。世界大型企業研究會的經濟指標高級主任Lynn Franco在聲明中表示。「展望未來，消費者信心和開支可能會繼續受到物價上升和疫情持續的挑戰影響」。

通脹前景擔憂緩和
另外，消費者對未來 12 個月的通脹預期從上個月的6.9%下滑至6.8%。通脹預期從去年11月的7.3%的13年高位回落。

該研究會指出，雖然通脹展望仍然高企，但1月份對於通脹前景的擔憂有所緩和。預計收入將會攀升的消費者比例降至16.7%，為去年5月以來的最低水平。預計工資下降的比例升至12.4%，為去年2月以來的新高。

計劃買樓消費者數量　升至紀錄新高
計劃在未來6個月買樓的消費者人數升至紀錄新高，計劃買車和大型家電的消費者升至數月以來的高點，其中一個原因是政府實施幫扶計劃後，不少家庭有大量現金。

房地產公司Redfin的一項調查顯示，該平台31.2%的用戶希望在第4季度搬到不同的大城市。邁阿密（Miami）、鳳凰城（Phoenix）、拉斯維加斯（Las Vegas）、沙加緬度（Sacramento）和坦帕（Tampa）等樓價相對較低的地區，都是受歡迎的城市。

Amherst Pierpont Securities首席經濟學家Stephen Stanley認為，「這些數據表明，一但疫情平穩下來，民眾將採購大型商品」。

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責任編輯：李智美

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