【ET講股通】孫運喜：午夜瘋狂 (歡迎留言交流)

市場觀望議息會議及俄烏局勢，道指隔晚續過山車走勢，收跌66點。港股早段曾升逾200點後升幅收窄。但於高位遇到阻力，午後由升轉跌。截至3時25分。恒指微跌1點，報24241點。港股未來走勢如何？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

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