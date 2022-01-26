【ET講股通】孫運喜：午夜瘋狂 （附Time Code）（第二版︰加入文字內容）

市場觀望議息會議及俄烏局勢，道指隔晚續過山車走勢，收跌66點。港股早段曾升逾200點後升幅收窄。但於高位遇到阻力，午後由升轉跌。截至3時25分。恒指微跌1點，報24241點。港股未來走勢如何？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

Time Code

00：00 - 港股今日市況速覽

02：17 - 一系列因素導致美股連續2日午夜瘋狂

04：22 - 高盛、IMF預計利率增加會影響經濟增長

05：20 - 納指創50多年來最差1月份表現

06：09 - 市場對聯儲局加息的消息眾說紛紜

09：30 - 觀眾問股：點睇建滔集團 （00148） ，中移動 （00941） 走勢，求入手價及目標價

12：55 - 觀眾問股：港交所 （00388） 480元有貨，現階段可以如何部署，甚麼價位可以再溝貨？

16：34 - 觀眾問股：中國人壽保險 （02628） 安全入手價？

18：12 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 走勢如何？

20：47 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 走勢如何？

23：41 - 觀眾問股：想問長和 （00001） 及恆基 （00012） 甚麼價錢可入手較安全？

27：11 - 觀眾問股：美國總統拜登會否下台？

30：24 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 48元有貨，如何部署？

31：58 - 觀眾問股：中海油 （00883） 9元買，是否要止賺？

34：05 - 觀眾問股：原本持有4000股領展 （00823） ，今早68.3元沽了一半。另一半應該繼續持有，抑或尋找其他股份？

35：50 - 港股收市市況速報

37：11 - 個股推介：紫金礦業 （02899）

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港股一度上試24500關，全日收報24289點，升46點，主板成交1,321億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，傳統經濟股、低估值股受捧，滙豐 （00005） 升3%，中移動 （00941） 延續強勢升2.1%，比亞迪 （01211） 升1.3%，騰訊 （00700） 升1.5%，惟高估值股份繼續回軟，藥明生物 （02269） 跌6.8%，李寧 （02331） 跌3.8%，美團 （03690） 跌0.4%。

美股連續兩晚午夜瘋狂，道指昨晚曾挫逾800點，及後反彈200點，收市微跌；納指則愈跌愈深。美股大幅波動，主因企業業績指引糟糕，高盛指接觸的6間企業中，有5間看淡首季業務表現。高盛另指儲局加息的利息衝擊或將演變成增長衝擊。此外，IMF下調全球經濟增長預測，由4.9%降至4.4%，美國由5.2%降至4%。納指創1972年以來最差1月份表現。

儲局今晚公布議息結果，有市場人士預測在美股大跌下，儲局未虞落井下石，但亦有指通脹失控下，美國總統拜登已開綠燈要求應付通脹，更因此「爆粗」失言，可見通脹已成美國眼前最大挑戰，儲局或坐視美股下跌，亦不出手力撑。儲局前副主席杜德利亦指，儲局收水不會停步。

展望後市，恒指陰陽燭呈「陀螺」，觀望儲局今晚議息結果，支持仍看23800點。

潛力股可留意紫金礦業 （02899） ，股價升1.1%至10.72元，走勢突破頭肩底及多條平均綫，待回落至頸綫上車，9.7元止蝕。市場近日對金價觀點轉趨正面，尤其是比特幣大跌下，令市場意識到比特幣無助對冲其他資產下跌，黃金重新受捧。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中移動、建滔、港交所、國壽、中遠海控、滙豐、長和、恒地、碧桂園服務、中海油、領展︰立即觀看】

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