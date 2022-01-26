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【新股IPO】蔚來傳考慮放棄來港上市 年內或赴新加坡第二上市

股樓投資 16:20 2022/01/26

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引述外電報道，去年曾傳出有意回港第二上市的蔚來，由於正面對監管審查，考慮放棄來港上市，改為到新加坡進行第二上市，且最快年內實行。不過蔚來對於這市場傳言不予置評。

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同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

此前傳蔚來將來港第二上市，並已委任瑞信及摩根士丹利負責上市事宜。不過隨後又有消息指，蔚來收到港交所（00388）關於股權架構的問詢，令上市計劃或延遲至2022年。不過，又有指蔚來不會完全放棄來港上市的計劃，並將繼續與香港監管機構討論，以設法解決相關問題。

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記者：張以正

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美股 蔚來（美：NIO） IPO 港股

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