【內房危機】中國奧園先高後低跌逾5%　出售加拿大物業套現13億、德勤辭任核數師

▲ 【內房危機】奧園據報已出售多個項目 境外有望回籠30億人幣

中國奧園 （03883） 公布，以合共代價2.15億加元（折合約13.3億元），出售位於加拿大的物業。該物業佔地約36.4萬平方呎；估計出售事項確認收益約1530萬加元，代價擬用於償還以該物業作抵押的貸款融資，支持加拿大附屬的日常營運及滿足集團更多的流動性需求。公司指，已經並將繼續與債權人積極溝通。

中國奧園今開市彈高5.6%，報1.69元，惟現回落並跌5.6%，報1.51元。

奧園同一晚公布，由於德勤•關黃陳方會計師行未能與公司就審核集團去年度財務報表的審核費用達成共識，德勤已辭任該公司核數師，自昨日起生效，此乃由於德勤現時的工作流程以及須就集團面臨的流動性問題而進行更多的審核程序。

董事會認為，更換核數師將不會對該公司截至去年12月底止年度的年度審核造成任何影響；並已議決委任信永中和為該公司核數師以填補德勤辭任後的空缺，自今日起生效，任期直至下屆股東會結束為止。

奧園據報成功出售多個境外項目

民企資產套現潮持續，內媒引述知情人士指，中國奧園已成功出售多個境內外項目，其中已經陸續轉讓、退出境內多個項目，包括廣東陽江、惠州，江西九江、廣西浦北、福建漳州等。

至於境外方面，據指。目前香港、澳洲、加拿大等地項目出售已獲實質進展，有望近期公告交易，回籠資金總額約30億元人民幣。

此前奧園宣布不會支付票據本金及利息，並會進行債務重組，再多一間房企違約。境內債「20奧園20」周三一度跌逾20%，盤中停牌，股價方面，奧園現微跌0.6%，報1.6元。

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