▲ 【數碼港元】許正宇：今年中提出數碼港元初步想法 不影響現行貨幣制度

財經事務及庫務局局長許正宇書面回覆立法會議員問題時指出，金管局正從技術及政策兩方面，研究在香港發行零售層面央行數碼貨幣（數碼港元）的可行性，於去年10月發表技術白皮書邀業界和學者提供意見，預期今年年中提出「數碼港元」初步想法。許正宇表示，「數碼港元」研究會基於香港現行的貨幣發行局機制，因此研究並不會對香港的貨幣制度構成影響。

許正宇重申，在批發層面，金管局正與三家中央銀行包括人行數字貨幣研究所、泰國中央銀行和阿聯酋中央銀行，以及國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心進行「多種央行數碼貨幣跨境網絡（mBridge）」，以分布式分類帳技術（DLT）讓跨境外匯交易實時同步交收，早前已公布15個潛在商業用例，並就國際貿易結算功能於試驗平台上展開測試。

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許正宇：金管局正洽「轉數快」為數字人民幣錢包增值

對於人行擬以「數字人民幣」用於零售支付，許正宇稱，數字人民幣定位等同流通中的現金，使用數字人民幣可會為兩地居民的跨境零售消費提供另一安全、便捷及創新的選擇，促進粵港澳大灣區的互聯互通，並有助鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。

他續指，金管局與人行數字貨幣研究所就數字人民幣作跨境支付在香港進行的技術測試，首階段已於2020年12月順利完成。金管局正與人行商討下一階段的技術測試，包括引入更多香港銀行參與及透過「轉數快」為數字人民幣錢包增值等。

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