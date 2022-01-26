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【置業故事】決心成為家人強大後盾　孝順仔買何文田樓予父母居住

股樓投資 17:15 2022/01/26

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有買家為了方便照顧家人，決定花逾700萬元購入何文田「夾屋」予父母居住。中原地產司徒嘉惠說，何文田欣圖軒1座中層A室，實用面積467平方呎，兩房間隔，擁正南開揚景致，最初開價750萬元，議價後以713萬元成交，實用呎價15268元。

司徒嘉惠指，新買家為一名孝順仔，見單位景觀開揚，議價後感造價吸引，為方便照顧居於外區的父母，遂拍板入市上址供父母居住。

延伸閱讀 【有相睇】疫市搵平盤　上車最緊要　新葵芳花園連靚裝　竟要低市價沽【下一頁

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同場加映【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

資料顯示，原業主於2006年5月以215萬元買入單位，持貨快將16年，現賬面獲利498萬元離場，單位大幅升值2.3倍。

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撰文 : 黃卓賢

欣圖軒 夾屋 何文田 中原地產

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