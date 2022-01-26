【置業故事】決心成為家人強大後盾　孝順仔買何文田樓予父母居住

有買家為了方便照顧家人，決定花逾700萬元購入何文田「夾屋」予父母居住。中原地產司徒嘉惠說，何文田欣圖軒1座中層A室，實用面積467平方呎，兩房間隔，擁正南開揚景致，最初開價750萬元，議價後以713萬元成交，實用呎價15268元。

司徒嘉惠指，新買家為一名孝順仔，見單位景觀開揚，議價後感造價吸引，為方便照顧居於外區的父母，遂拍板入市上址供父母居住。

延伸閱讀 【有相睇】疫市搵平盤 上車最緊要 新葵芳花園連靚裝 竟要低市價沽【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

資料顯示，原業主於2006年5月以215萬元買入單位，持貨快將16年，現賬面獲利498萬元離場，單位大幅升值2.3倍。

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機