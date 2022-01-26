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【加密貨幣】發展三年無疾而終 Meta傳出售穩定幣Diem

環球政經 16:18 2022/01/26

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Meta（美：FB）公布近三年的加密貨幣計劃，似乎正走向盡頭。外媒報道Meta旗下的加密貨幣管理組織Diem協會，正在評估出售資產以歸還投資者的資金。知情人士表示，Diem協會正與投資銀行討論出售知識產權，並為負責開發工作的工程師安排後路，以兌現計畫僅餘的價值。Diem協會的負責人David Marcus，於2021年底已離開母公司Meta。

【同場加映】青姐話：未到年廿八    提早洗邋遢

Diem的前身為Libra，由當時的Facebook公司，於2019年6月正式對外發表，本來擬定於2020年發布第一個版本，然而Libra計劃面對全球各國政府與金融機構質疑，因為Libra不僅會增加各國法定貨幣的風險，更有機會淪為洗黑錢的犯罪工具。

Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格，2019年底出席美國眾議院金融委員會的聽證會，對Libra做進一步說明時表示，若Libra無法獲得監管機關的批准，將不會在世界任何地方推出。這導致其後多家重量級公司由2019年10月起，紛紛退出Libra協會，當中包括PayPal、eBay、MasterCard及Visa等。

【延伸閱讀】【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先

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隨著合作夥伴陸續放棄計畫，Libra於2020年改名為Diem，並改為錨定美元的穩定幣。有知情人士指出，Diem協會曾與銀門資本（Silvergate Capital）達成協議，Diem會由銀門銀行（Silvergate Bank）負責發行，但美聯儲官員最終在去年夏天告訴Silvergate，他們對計劃感到不安，不能確保會允許這項活動。

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責任編輯：嚴浩文

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