【二手樓價】何文田天鑄複式戶　身價大貶值　業主7年痛蝕1400萬

雖然近期豪宅市場連錄高價成交，惟市況仍然未明，加上新一波疫情爆發，影響市場氣氛，令部分業主要蝕讓沽貨。

資料顯示，何文田天鑄7座頂層複式戶，實用面積2,352平方呎，本月中以9,300萬元易手，實用呎價約39,541元。據了解，原業主於2015年中以逾1.07億元購入單位，持貨6年多，現帳面蝕約1400萬元，物業期內貶值約13%。

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值得留意的是，業主同時沽出兩個車位，成交價1,200萬元，帳面獲利415萬元，雖然可抵消抵消住宅單位部分蝕讓，但計算整個成交，業主料帳面蝕約985萬元。

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