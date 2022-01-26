【二手樓價】沙田第一城頂層單位遲遲無人吼　放盤8個月終售出　4年升值2%

臨近歲晚，加上新一波疫情爆發，不少買家開始面對現實，減價賣樓，而個別買家則趁機搵「筍盤」上車。

世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文說，沙田第一城12座頂層單位，實用面積504平方呎，三房兩廳間隔，座向西北，原叫價890萬元，放盤8個月，終累減30萬元，以860萬元獲買家承接，實用呎價約17,063元。

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據了解，原業主為投資者，於2018年1月以844萬元購入上址，持貨4年，現賬面獲利16萬元離場，物業期內升值2%。雖然連同印花稅及佣金等支出，料要蝕讓離場，但連及期內租金所得，估計業主平手或賺微利離場。

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