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【二手樓價】沙田第一城頂層單位遲遲無人吼　放盤8個月終售出　4年升值2%

股樓投資 15:30 2022/01/26

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臨近歲晚，加上新一波疫情爆發，不少買家開始面對現實，減價賣樓，而個別買家則趁機搵「筍盤」上車。

世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文說，沙田第一城12座頂層單位，實用面積504平方呎，三房兩廳間隔，座向西北，原叫價890萬元，放盤8個月，終累減30萬元，以860萬元獲買家承接，實用呎價約17,063元。

延伸閱讀 【有相睇】疫市搵平盤　上車最緊要　新葵芳花園連靚裝　竟要低市價沽【下一頁

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同場加映【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

據了解，原業主為投資者，於2018年1月以844萬元購入上址，持貨4年，現賬面獲利16萬元離場，物業期內升值2%。雖然連同印花稅及佣金等支出，料要蝕讓離場，但連及期內租金所得，估計業主平手或賺微利離場。

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 沙田第一城 世紀21

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