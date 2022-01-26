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【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先

環球政經 15:24 2022/01/26

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特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Ｍusk）常常在推特（Twitter）發表「偉論」，早前他就在推特tag了麥當勞的帳號，笑言如果該餐廳接受顧客以狗狗幣（Dogecoin）付款，他會上電視食開心樂園餐。對此，麥當勞幽默回應，除非Tesla接受滑嘟嘟幣（grimacecoin）。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

事實上麥當勞從無發行滑嘟嘟幣，不過幣圈人士熱愛發明新貨幣，不久後市場上就出現了不少滑嘟嘟幣。其中一款Grimace Coin的價格在幾小時內暴漲了近53倍，達到每枚0.00396116美元。

【政府工略】政府各局及部門招聘二級私人秘書 頂薪逾3萬元 中學畢業可申請 【見下頁

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事源於上星期，有Twitter用戶稱，如果麥當勞接受狗狗幣付款，他會更頻繁地在麥當勞用餐。麥當勞當時回應很「官方」地回應：「我們很高興聽到您的興趣，日後將不斷地檢討我們的付款形式。」

根據Coinbase數據，在馬斯克發布推文後，狗狗幣的價格一度上漲7%以上，達到0.14美元。

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撰文 : 陳楚琨

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 經濟 馬斯克 Tesla 麥當勞 Twitter 餐廳 美元

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