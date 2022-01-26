【新冠疫苗】美勞工部取消強制私企接種 續鼓勵打針

美國政府早前曾要求100人以上私人企業需強制接種新冠肺炎疫苗，但被最高法院以越權駁回。美國勞工部日前宣布，取消私人企業強制接種令，強調日後仍會致力推動防疫措施為標準要求，並再次鼓勵勞工盡快接種疫苗。

【新冠疫苗】福西指Omicron版本或非必須 同世衛唱反調？ 【下一頁】

【新冠疫苗】美漢唔打針 醫院拒幫佢做心臟移植手術 【下一頁】

勞工部旗下職業安全與健康管理局（Occupational Safety and Health Administration，簡稱OSHA）周二（25日）表示，完成評估最高法院裁決後，OSHA決定取消100人以上私人企業的強制疫苗接種及檢測要求。

OSHA表明，即使現時撤除兩項臨時緊急防疫要求，但OSHA未來持續將兩者列為待議草案，暫時把資源集中制定永久新冠醫療標準，並強烈鼓勵工人接種疫苗，防止來自職場的新冠肺炎病毒威脅。

美國最高法院早前裁定，OSHA要求8,400萬名美國100人以上公司員工強制接種疫苗屬越權行為，表示要求涉及監管公共健康，因此駁回要求。不過，最高法院當日反而以5比4通過，接受醫保支付費用的美國醫療機構需要安排員工強制接種疫苗，認同此措施符合國會賦予衛生及公共服務部的權利。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培