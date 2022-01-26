  • 21°C
香港時間 : 2022126日 (三) 15:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】美勞工部取消強制私企接種 續鼓勵打針

環球社會熱點 15:13 2022/01/26

分享：

美國政府早前曾要求100人以上私人企業需強制接種新冠肺炎疫苗，但被最高法院以越權駁回。美國勞工部日前宣布，取消私人企業強制接種令，強調日後仍會致力推動防疫措施為標準要求，並再次鼓勵勞工盡快接種疫苗。

【新冠疫苗】福西指Omicron版本或非必須 同世衛唱反調？ 【下一頁】

【新冠疫苗】美漢唔打針 醫院拒幫佢做心臟移植手術 【下一頁】

勞工部旗下職業安全與健康管理局（Occupational Safety and Health Administration，簡稱OSHA）周二（25日）表示，完成評估最高法院裁決後，OSHA決定取消100人以上私人企業的強制疫苗接種及檢測要求。

OSHA表明，即使現時撤除兩項臨時緊急防疫要求，但OSHA未來持續將兩者列為待議草案，暫時把資源集中制定永久新冠醫療標準，並強烈鼓勵工人接種疫苗，防止來自職場的新冠肺炎病毒威脅。

美國最高法院早前裁定，OSHA要求8,400萬名美國100人以上公司員工強制接種疫苗屬越權行為，表示要求涉及監管公共健康，因此駁回要求。不過，最高法院當日反而以5比4通過，接受醫保支付費用的美國醫療機構需要安排員工強制接種疫苗，認同此措施符合國會賦予衛生及公共服務部的權利。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Omicron變種】美CDC指較Delta溫和 死亡及重症率降
今日
【Omicron變種】美CDC指較Delta溫和 死亡及重症率降
【Omicron變種】世衛：下個傳染力更強 致命率成疑
今日
【Omicron變種】世衛：下個傳染力更強 致命率成疑
美國多間大型連鎖店人手短缺 要縮短營業時間
2022/01/25
美國多間大型連鎖店人手短缺 要縮短營業時間
美FDA暫停使用兩款新冠藥 無效對抗Omicron
2022/01/25
美FDA暫停使用兩款新冠藥 無效對抗Omicron
【Omicron】可於塑膠表面存活8日 專家教一招殺毒
2022/01/25
【Omicron】可於塑膠表面存活8日 專家教一招殺毒

你可能感興趣

【Omicron變種】美CDC指較Delta溫和 死亡及重症率降
今日 12:22
【Omicron變種】美CDC指較Delta溫和 死亡及重症率降
【Omicron變種】世衛：下個傳染力更強 致命率成疑
今日 10:41
【Omicron變種】世衛：下個傳染力更強 致命率成疑
美國多間大型連鎖店人手短缺 要縮短營業時間
17:07 2022/01/25
美國多間大型連鎖店人手短缺 要縮短營業時間
疫情 疫苗 美國 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 防疫措施

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

特朗普：只要有我領導美國 俄烏危機升級無可能發生
特朗普：只要有我領導美國 俄烏危機升級無可能發生
新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間15:00）
【科興疫苗】第3針溝針增抗體 助對抗Delta及Omicron
【科興疫苗】第3針溝針增抗體 助對抗Delta及Omicron
拜登被記者追問失態爆粗 事後親自致電道歉（有片）
拜登被記者追問失態爆粗 事後親自致電道歉（有片）
英首相約翰遜指俄將發動閃電戰 突襲烏克蘭首都
英首相約翰遜指俄將發動閃電戰 突襲烏克蘭首都
【Omicron】可於塑膠表面存活8日 專家教一招殺毒
【Omicron】可於塑膠表面存活8日 專家教一招殺毒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款