【Bitcoin】IMF促薩爾瓦多 放棄比特幣法定貨幣地位

Bitcoin（比特幣）近期急挫，一度跌穿3.5萬美元關口。而薩爾瓦多去年將Bitcoin列為法定貨幣，更大手掃貨，賬面蝕千萬美元。國際貨幣基金組織（IMF）指Bitcoin對金融穩定構成很大風險，呼籲薩爾瓦多放棄Bitcoin的法定貨幣地位。

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薩爾瓦多去年9月宣布，成為全球首個將Bitcoin列為法定貨幣的國家。薩爾瓦多去年大手掃入過千個Bicoin，總統布克爾（Nayib Bukele）上周五（21日）更於Twitter宣布，斥資1,500萬美元（約1.17億港元）再購入多個Bitcoin。

據悉，薩爾瓦多目前已經持有超過1,800個Bitcoin。但隨著Bitcoin價格較去年11月的高位回吐近5成，薩爾瓦多投資Bitcoin賬面料蝕千萬美元。

IMF與薩爾瓦多舉行雙邊會談後，周二（25日）發表聲明敦促薩爾瓦多當局取消Bitcoin的法定貨幣地位。

IMF強調使用Bitcoin在金融穩定性、完整性、消費者保護及財政負債方面都存在很大風險。

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而薩爾瓦多打算與區塊鏈技術供應商Blockstream合作發行Bitcoin債券，籌集10億美元（約78億港元）。IMF部分董事對此表示憂慮。

薩爾瓦多更推出名為Chivo的虛擬錢包讓民眾用於Bitcoin交易，不會收取額外手續費並批准跨境快速支付。

IMF認為Chivo能促進電子支付發展及金融包容性，但強調薩爾瓦多需要嚴格監管。

薩爾瓦多自去年初以來，一直嘗試向IMF申請13億美元（約101.4億港元）的貸款，但因Bitcoin的爭議而未能成事。

IMF預計按照目前政策，薩爾瓦多到了2026年的公共債務佔GDP比率將升至96%。

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責任編輯：鄭錦玲