  • 21°C
香港時間 : 2022126日 (三) 15:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】IMF促薩爾瓦多 放棄比特幣法定貨幣地位

環球經濟金融 14:48 2022/01/26

分享：

Bitcoin（比特幣）近期急挫，一度跌穿3.5萬美元關口。而薩爾瓦多去年將Bitcoin列為法定貨幣，更大手掃貨，賬面蝕千萬美元。國際貨幣基金組織（IMF）指Bitcoin對金融穩定構成很大風險，呼籲薩爾瓦多放棄Bitcoin的法定貨幣地位。

【虛擬貨幣】馬斯克揚言麥當勞收狗狗幣 上電視食開心樂園餐 【下一頁】

【Bitcoin】比特幣環球算力跌1成 原來關哈薩克事 【下一頁】

薩爾瓦多去年9月宣布，成為全球首個將Bitcoin列為法定貨幣的國家。薩爾瓦多去年大手掃入過千個Bicoin，總統布克爾（Nayib Bukele）上周五（21日）更於Twitter宣布，斥資1,500萬美元（約1.17億港元）再購入多個Bitcoin。

據悉，薩爾瓦多目前已經持有超過1,800個Bitcoin。但隨著Bitcoin價格較去年11月的高位回吐近5成，薩爾瓦多投資Bitcoin賬面料蝕千萬美元。

IMF與薩爾瓦多舉行雙邊會談後，周二（25日）發表聲明敦促薩爾瓦多當局取消Bitcoin的法定貨幣地位。

IMF強調使用Bitcoin在金融穩定性、完整性、消費者保護及財政負債方面都存在很大風險。

英倫銀行警告 比特幣或會一文不值 【下一頁】

而薩爾瓦多打算與區塊鏈技術供應商Blockstream合作發行Bitcoin債券，籌集10億美元（約78億港元）。IMF部分董事對此表示憂慮。

薩爾瓦多更推出名為Chivo的虛擬錢包讓民眾用於Bitcoin交易，不會收取額外手續費並批准跨境快速支付。

IMF認為Chivo能促進電子支付發展及金融包容性，但強調薩爾瓦多需要嚴格監管。

薩爾瓦多自去年初以來，一直嘗試向IMF申請13億美元（約101.4億港元）的貸款，但因Bitcoin的爭議而未能成事。

IMF預計按照目前政策，薩爾瓦多到了2026年的公共債務佔GDP比率將升至96%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【虛擬貨幣】馬斯克揚言麥當勞收狗狗幣 上電視食開心樂園餐
今日
【虛擬貨幣】馬斯克揚言麥當勞收狗狗幣 上電視食開心樂園餐
新加坡美女KOL出售性感自拍NFT 交易額近半億
2022/01/20
新加坡美女KOL出售性感自拍NFT 交易額近半億
【Bitcoin】比特幣環球算力跌1成 原來關哈薩克事
2022/01/06
【Bitcoin】比特幣環球算力跌1成 原來關哈薩克事
特朗普抨擊加密貨幣 老婆梅拉尼婭反進軍NFT界
2021/12/24
特朗普抨擊加密貨幣 老婆梅拉尼婭反進軍NFT界
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
2021/12/15
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值

你可能感興趣

【虛擬貨幣】馬斯克揚言麥當勞收狗狗幣 上電視食開心樂園餐
今日 13:27
【虛擬貨幣】馬斯克揚言麥當勞收狗狗幣 上電視食開心樂園餐
新加坡美女KOL出售性感自拍NFT 交易額近半億
15:25 2022/01/20
新加坡美女KOL出售性感自拍NFT 交易額近半億
【Bitcoin】比特幣環球算力跌1成 原來關哈薩克事
18:08 2022/01/06
【Bitcoin】比特幣環球算力跌1成 原來關哈薩克事
虛擬貨幣 電子支付 經濟 國際貨幣基金組織 薩爾瓦多 銀行 比特幣

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間15:00）

下一篇文章

【新冠疫苗】福西指Omicron版本或非必須 同世衛唱反調？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

特朗普：只要有我領導美國 俄烏危機升級無可能發生
特朗普：只要有我領導美國 俄烏危機升級無可能發生
新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間15:00）
【科興疫苗】第3針溝針增抗體 助對抗Delta及Omicron
【科興疫苗】第3針溝針增抗體 助對抗Delta及Omicron
拜登被記者追問失態爆粗 事後親自致電道歉（有片）
拜登被記者追問失態爆粗 事後親自致電道歉（有片）
英首相約翰遜指俄將發動閃電戰 突襲烏克蘭首都
英首相約翰遜指俄將發動閃電戰 突襲烏克蘭首都
【Omicron】可於塑膠表面存活8日 專家教一招殺毒
【Omicron】可於塑膠表面存活8日 專家教一招殺毒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款