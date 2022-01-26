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【網購熱潮】疫情引發美國網購熱　「反向物流」成物流業新挑戰

商業 14:43 2022/01/26

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疫情引發美國消費者轉向網上購物，但同時出現大量退貨商品，造成「反向物流」（Reverse logistics），更成為物流業的新挑戰。（法新社圖片）

疫情引發美國消費者轉向網上購物，但同時出現大量退貨商品，造成「反向物流」（Reverse logistics），更成為物流業的新挑戰。由於退貨品重新售賣的成本高昂，令不少產品最後淪為垃圾。

【香港運動員】日清贊助港隊運動員　參與9大國際賽事

據《CNBC》報道，美國國家零售業聯盟（National Retail Federation）日前發表的報告顯示，在2020年至2021年期間，零售業退貨量大增78%至7,610億美元。在網購方面，在2021年有1/5的商品遭到退貨，而退還商品的總值高達2,180億美元，其中230億美元的退貨涉及詐欺行為。

電商競爭激烈，部分品牌為了吸引顧客，將退貨期限由30日延長至3個月，意味今年退貨潮可能更加嚴重，這導致物流業要增加人手應付情況。物流商goTRG執行長Sender Shamiss表示，物流需求大增且人手不足，令揀選商品的時間比平時上升15%。

Shamiss又指，退貨商品的分類過程繁複，加上商品趨勢不斷改變，只有5%的退貨能直接重回貨架。速遞公司UPS預測，由去年11月14日到今年1月22日期間，退貨量將增至6,000萬件，高於去年同期的5,500萬件。

【在家工作】攤在梳化WFH易變懶？　宜設固定工作桌

【疫後旅遊】21年底旅客人數消費回升　新加坡旅遊局：看到旅遊復甦

責任編輯：廖淑瑩

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