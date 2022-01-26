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【大行報告】瑞信：美國加息前後亞太股市普遍跑贏　盤點6隻港股贏家輸家

股市 14:41 2022/01/26

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今年為美國貨幣政策轉向的一年，瑞信發表報告指，相信未來6至12個月，利率及債息上升、高通脹預期將會是股票市場的主要主題，並對周期股最有利，但不利防守股，認為在現時環境下，金融、材料及能源會跑出，必需消費品、公用、通訊及醫療保健行業則會落後，該行亦點出6隻港股在高通脹下的相對贏家輸家。

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瑞信表示，預期收益率曲線會趨平，但曲線所有部分會上移，若美國10年前債息上升，亞太市場亦趨向會跑贏。同時，該行認為美國加息對亞洲來說是正面，據過去20年數據，亞太區在加息前1個月、兩個月及3個月平均回報為0.8%、2%及3.7%，而在加息後的1個月、兩個月及3個月平均錄得回報0.2%、1.7%及3.3%，並且加息前後均普遍跑贏環球股市。

瑞信預期，美國通脹會在年中開始回落，亞洲面對通脹的壓力相較美國細得多，主因較少爆炸性的財政刺激、更健康的勞動力市場和更保守的貨幣政策。

該行又指，環球及美國通脹高企通常有助亞洲股市，只是美國債息及通脹與中國市場的關聯度較低，但認為中國上游石油產業鏈為環球通脹的受惠者，相對而言，公用事業則是受害者。

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

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