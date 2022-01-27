【中銀2388】中銀再衝30元關　美銀：息差喘定、今年盈利增長轉正

加息預期升溫，銀行股再有支持。中銀香港 （02388） 今日股價再度升穿30元關，高見30.3元，創逾52周高。券商美銀證券表示，雖然加息利好難在上半年體現，但考慮到淨息差喘定及資產規模穩定擴張，相信中銀今年的盈利增長將回復正增長。

中銀香港最新報30.2元，升0.33%，成交1.77億元。

美銀發報告指，中銀在業績公布前舉行投資者會議，預期中銀去年第四季的淨息差仍然受壓；貸款增長在期內都有所放緩。另考慮到金管局繼續建議銀行審慎管理資本，相信全年的派息水平仍有不確定性。

根據美銀預測，中銀2021年每股股息為1.25元，金額較2020年微升0.8%。撇除中期息，即每股末期息0.803元，按年升1%。

美國或提早加息，但美銀指根據過往經驗，美息走勢與1個月港元拆息（HIBOR）一般會滯後6至9個月，反映港元利率最快要至今年第四季才會開始上揚，預計中銀今年的淨息差會保持平穩。

美銀維持中銀的「買入」評級，目標價30.1元。

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