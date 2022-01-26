【虎年展望】晉達：中國政策重點轉為關注穩定增長　看好新能源板塊

虎年伊始，市場瀰漫不確定因素之際， 投資者在虎年需要謹慎地作出投資選擇。不過，晉達資產管理的投資專家在分享對虎年的展望時認為，市場不乏投資機會。其中，他們看好國內的新能源相關板塊。

多元資產增長團隊的聯席主管蘇達輝（Philip Saunders）表示，中國政策決策者的反應正經歷重大變化。從廣泛層面來說，「五個主軸」是分析2013年以來中國政策轉變的最務實角度，它們體現了中共總書記習近平在今年秋季的中國共產黨第二十次全國代表大會前夕推行的重點政策。「五個主軸」即收入或財富分配、環境、國家安全及自立自強、控制金融風險，反壟斷及規管。

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不過，多元資產增長團隊認為，五個「政策主軸」中有四個將暫時退居二線。團隊指出原先預期中國五項關鍵政策轉變大多於未來十年發生， 但隨著當局將重點轉為關注穩定增長，其中四個主軸或於2022年退居二線，只有環境投資例外，因為當局可透過增加相關投資來支持增長。 新興市場股票投資組合經理何亞錡（Archie Hart）認為，配合政府政策要點、具潛力投資主意包括：受惠於碳轉型的可再生能源發電公司，以及獲政府支持的國內品牌和公司。

從更廣泛的角度來看，多元資產團隊的主題股票聯席主管Deirdre Cooper指出， 許多將受惠於減碳帶來的結構性增長動力的公司都來自於中國，因為它們所供應的產品不但有助中國實現減碳目標，亦是其他國家為達成目標而不可或缺的產品，例如：風力渦輪機扇葉、太陽能玻璃、電動車電池零件和節能製熱製冷技術。

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責任編輯：黃苑筠