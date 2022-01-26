▲ 【Omicron變種】IATA：新冠病毒正變成風土病 促加速解除航空出入境限制

Omicron變種新冠病毒令全球感染病例大增，但殺傷力較弱，國際航空運輸協會（IATA）發聲明，新冠疫情正由全球大流行（Pandemic）演變成風土病（endemic）階段，意味新冠病毒無法趕絕，促各國政府加速解除出遊限制，包括解除已完成接種世衛認可疫苗人士的出行前檢測向隔離檢疫，並容許未接種疫苗人士出示陰性檢測結果即可登機。

IATA理事長Willie Walsh稱，隨Omicron變種病毒出現，愈來愈多科學證據和意見，出遊限制無法阻截新冠疫情傳播，Omicron已在全球風行，容許民眾航空出遊除了在少數特例以外，不會增加整體人口感染風險。

與其花費數以十億美元為旅客檢測，不如將同額費用用於分配疫苗、加強公共醫療系統。

IATA引述一份英國曼徹斯特機場Oxera and Edge Health研究，若英國於11月初Omicron疫情流行前即採用經加強的防疫指拖，只能把英國發現Omicron感染首例延後5日，令感染宗數少3%，而解除出遊限制對當地因Omicron而住院的個案不會有任何影響。聲明未提及有關研究方法。

IATA續引述世衛緊急委員會建議，若國際出遊限制不再帶來價值，而且傷害經濟社會活動時，就應解除或放寬。IATA認為，全球社會具備疫苗和治療藥物等應對風土病的工具，可以與之共存和出遊。

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