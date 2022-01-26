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【新冠疫苗】福西指Omicron版本或非必須 同世衛唱反調？

環球社會熱點 14:38 2022/01/26

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多國為應對新冠肺炎Omicron變種病毒，陸續開始為民眾接種第3針疫苗。世界衛生組織（WHO）早前呼籲藥廠，研發針對Omicron變種病毒新配方疫苗。惟華府傳染病專家福西表示，研發Omicron新冠疫苗屬謹慎做法，民眾或未必需要接種。

美CDC指Omicron較Delta溫和 死亡及重症率降 【下一頁】

福西（Anthony Fauci）周二（25日）接受美國媒體MSNBC訪問時表示，雖然民眾最終或無需接種，但準備好針對Omicron變種的疫苗做法合理。福西指，研發新配方疫苗屬於謹慎做法，並補充指，不太可能完全消滅新冠病毒。

惟福西言論似乎和早前世衛建議有所違悖。世衛新冠疫苗技術諮詢小組 （TAG-Co-VAC）本月11日發表聲明，敦促各藥廠更新疫苗配方應對如Omicron等變種病毒。歐洲藥品管理局（EMA）亦指，短時間內為民眾重複接種疫苗並非可行策略。

世衛：下個傳染力較Omicron更強 致命率成疑 【下一頁】

美國近期受Omicron影響導致確診數目激增，雖然部分州份已有下降跡象，但大部分地區疫情依然嚴峻。福西周二亦指，希望最終能建立足夠社區免疫力，防止再度出現大規模染疫情況。

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責任編輯：李俊儀

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