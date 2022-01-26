【AirTag私隱】Apple為AirTag增網頁指引　助用戶善用設定

蘋果（Apple）的AirTag 可讓用戶透過定位功能，以Find My App 尋找所追蹤物品，以及分享位置，惟AirTag推出以來，其私隱安全措施不時被詬病。據網站（Techcrunch）報道，蘋果已專為AirTag 增設網頁版的「私隱安全指南」，讓用戶可於網頁查詢私隱安全及相關設定。

【Apple】蘋果 Beats Studio Buds 韌體更新 可通過iCloud進行即時配對

AirTag 更新的使用安全指引外，指引還對其他蘋果產品的私隱安全資訊作出更新，例如：如何設置回復聯絡人、HomeKit 及 Home App設定、私隱瀏覽模式及封鎖訊息等，對於有關各項私隱安全的資訊，更新後的網頁版本較原來舊有的PDF 文件檔案版本更加全面。

【遊戲熱話】被微軟收購後「第一炮」 暴雪預告發表全新IP生存遊戲

AirTag私隱問題有待解決

AirTag 的問題不在於如何設定，而是AirTag 本身易被其他使用者用於追蹤其他人或物件，涉及個人資料保護問題，蘋果目前並未就此問題提出更多解決方案，只表明該私隱安全網頁將陸續更新更多資訊予消費者。

責任編輯：向頌勤

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【創業ideas】簡化傳統過大禮用品 20華麗包裝捉緊新人打卡心態