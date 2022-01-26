▲ 【大行報告】瑞信料港交所降級潮陸續有來 調低港交所評級至「中性」降目標價6%

受假期效應及大市氣氛黯淡影響，港股去年第四季日均成交按季跌24%至1260億元，瑞信預期，港交所 （00388） 去年第四季收入按年減少6%至48億元，稅後純利按年跌12%至26億元，低於彭博預測。

瑞信指，今年來港股日均成交約1310億元，延續去年疲弱的市場情緒，因此將今年日均成交預測，從原本的1630億元，降至1510億元，以反映大型新股上市復甦速度慢於預期，及市場情緒不及預期樂觀。

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該行稱，MSCI中國A50期貨、特殊收購目的工具（SPAC）、ETF通、新股通等利好消息，料已反映在港交所估值上，市場憂慮港股能否足以吸收大量新市上市。對於中概股回歸，無論是通過ADR轉換港股，還是發新股在港第一或第二上市，假設所有中概股約三成市值位於香港，料貢獻本港2023年增量交易量6%。

基於2021至2023年日均成交降低至1670億、1510億及1710億元，因此調低3年的每股盈利預測分別0.3%、4%及4.4%，預期券商降級潮陸續有來，故瑞信降低港交所目標價6%至502元，評級從「跑贏大市」降至「中性」。

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