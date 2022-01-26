【新冠疫苗】美漢唔打針 醫院拒幫佢做心臟移植手術

美國波士頓一名男子正輪候接受心臟移植手術，但醫院以這名男子拒絕接種新冠疫苗為由，將男子剔出心臟移植輪候名單。院方強調要求手術患者接種疫苗，是為提高患者手術後的存活率。

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英國廣播公司（BBC）報道，涉事31歲男子弗格森（DJ Ferguson）本身患有遺傳心臟病，並引發肺積水。他自去年11月底以來一直留院治療，需要進行心臟移植手術。

雖然美國疾控中心（CDC）指接種新冠疫苗後的心肌炎症狀屬暫時罕見副作用，但弗格森考慮到自己虛弱的身體狀況，擔心會出現心肌炎而拒絕接種疫苗。

而院方則拒絕為其進行心臟移植手術，將其剔出輪候名單。院方發表聲明指由於可用器官短缺，院方盡一切努力確保移植器官患者有最大的生存機會。

院方解釋患者的免疫系統受到嚴重抑制，因此醫院需要患者接種新冠疫苗及維持良好生活習慣，以提高他們進行移植手術後的存活率。

醫院更指由於器官短缺，現時輪候名單上有多達10萬患者，但當中大多數人5年內都無法進行器官移植手術。

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紐約大學葛羅斯曼醫學院（Grossman School of Medicine） 醫學倫理分部主任卡普蘭（Arthur Caplan）表示，患者接受任何器官移植手術後，免疫系統都會幾乎無法運作，此時即使只是患普通感冒都足以致命。

卡普蘭表示由於器官短缺，當其他接種疫苗的患者手術後存活率更高，醫院不會將器官分配給存活率較低的人。

據悉，弗格森育有兩名子女，第3個子女也即將出生。但弗格森目前情況虛弱，難以轉院治療，家屬對其健康狀況深感憂慮。

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責任編輯：鄭錦玲