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【香港運動員】日清贊助港隊運動員　參與9大國際賽事

商業 13:48 2022/01/26

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日清食品為香港代表隊出發前往北京冬奧會前，送上打氣禮品包。（日清提供圖片）

日清食品再次與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）合作，成為香港代表隊的獨家食品夥伴，並支持本地精英運動員在未來3年參與多項國際體育賽事。

【廣告新星】運動員接拍廣告忌太濫　學者：恐出現「不務正業」印象致反效果

日清食品將會繼續贊助本地精英運動員，全力支持他們由2022年至2024年期間參與的多項國際體育賽事，而首場為於2月4日至20日舉行的北京冬奧會。另外亦包括第三屆亞洲青年運動會、第二屆國家奧會聯合會世界沙灘運動會、杭州2022年亞運會及巴黎2024奧運會等共九大國際體育賽事。

同時，日清食品剛宣布與香港網球總會簽訂「青少年發展合作夥伴」由2022至2026年未來五年的合作協議，盼支持香港青少年網球長遠發展。

此外，前香港網球「一姐」的張玲今年起委任為日清食品的運動大使，公司期望透過她職業運動員的經驗，能協助推廣香港的網球及體育運動的發展，讓市民大眾擁有健康的生活模式。

【廣告新星】運動員廣告合作升近5成　謝影雪代言寵物品牌　生意急增近7成

【廣告商機】企業重啟廣告宣傳　估計銀行、保險廣告支出增長高達4成

責任編輯：葉泳珊

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