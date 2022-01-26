恒生指數半日升39點　議息結果公布前、滙豐升逾2%渣打升4%

港股今早反彈，恒生指數高開後早段最多升244點。但於高位遇到阻力，升幅很快被消化，半日升39點，收報24283點。美國聯儲局議息結果公布前，市場氣氛審慎，大市半日成交額只有697億。泰豐東方管理基金經理朱晉民認為，恒生指數於24000點有頗大支持，只要美國聯儲局的議息聲明冇太大驚嚇，相信港股前景不會太淡。

滙豐股價反彈 試穿10天綫

美國議息結果公布前，滙豐股價今早反彈，半日升近百分之三，收報53.8元，迫近10天綫約53.955水平，為恒生指數貢獻54點升幅。

反觀重磅科網股，議息結果公布前個別發展，美團和阿里巴巴股價都要逆市下跌。美團半日收報224.4元；阿里巴巴股價收報116.7元。京東同騰訊股價就造好，京東升超過百分之一，半日收報284.2元；騰訊半日收報470元。

基建續造好 中鐵獲過百億海外工程

基建三寶今早造好，全部表現跑贏大市，中交建及中鐵建股價升超過百分之一。中交建收報4.53元，中鐵建收報5.58元。中鐵公布獲得菲律賓鐵路項目涉約176億元人民幣，股價更升超過百分之二，破頂高見4.88元，半日收報4.81元。