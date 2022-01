【虛擬貨幣】馬斯克揚言麥當勞收狗狗幣 上電視食開心樂園餐

眾所周知,美國電動車Tesla創辦人馬斯克活躍於加密貨幣圈子,特別鍾情狗狗幣。馬斯克近日更在Twitter上表示,若連鎖快餐店巨頭麥當勞願意接受以狗狗幣支付,他願意上電視食開心樂園餐。

Tesla疑迫律師樓炒美SEC前職員 曾查馬斯克私有化假消息 【下一頁】

馬斯克(Elon Musk)周二(25日)發文,表示

「如果麥當勞願意接受以狗狗幣支付,我會上電視食開心樂園餐。」

(I will eat a happy meal on tv if McDonalds accepts Dogecoin)