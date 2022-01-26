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【虛擬貨幣】馬斯克揚言麥當勞倘收狗狗幣 上電視食開心樂園餐

環球社會熱點 13:27 2022/01/26

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眾所周知，美國電動車Tesla創辦人馬斯克活躍於加密貨幣圈子，特別鍾情狗狗幣。馬斯克近日更在Twitter上表示，若連鎖快餐店巨頭麥當勞願意接受以狗狗幣支付，他願意上電視食開心樂園餐。

Tesla疑迫律師樓炒美SEC前職員 曾查馬斯克私有化假消息 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）周二（25日）發文，表示

「如果麥當勞願意接受以狗狗幣支付，我會上電視食開心樂園餐。」
（I will eat a happy meal on tv if McDonalds accepts Dogecoin）

另一活躍在各大社交平台的連鎖快餐店漢堡王（Burger King）隨即留言抽水，稱「只有王者先知那幣有咩用途」（only a king knows what da coin do）。狗狗幣Twitter帳戶亦貼上動圖回應。麥當勞暫時未回應。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

新加坡美女KOL出售性感自拍NFT 交易額近半億 【下一頁】

根據美國納斯達克（Nasdaq）交易所數據，馬斯克貼文後，狗狗幣價格隨即上向6.5%，由0.127美元（約港元）升至近期新高0.141美元（約港元）。

馬斯克過往曾解釋為何支持狗狗幣，稱與Tesla生產線及為SpaceX製造火箭的員工亦持有狗狗幣，指他們非金融專家亦非矽谷精英，讓馬斯克感覺狗狗幣更似民眾的虛擬貨幣。

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責任編輯：吳漢培

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