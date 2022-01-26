中聯重科1157股價具向上催化劑 惟有一項風險要留意 股市 13:32 2022/01/26 分享： 中聯重科 （01157） 半日收市股價逆市上升近1%，最近兩日回調後暫企穩20天綫。今年國策繼續谷基建，是否有利此重型機械股？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱Sir）提醒大家此股復甦有一隱憂必須留意，詳情立即點擊收看／收聽：【按此速睇買賣策略】 **重溫【ET開市直擊】地緣風險升溫 投資組合怎調整？**【按此速睇－附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 今日 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 微軟（MSFT.US）業績勝預期股價仍急跌 買入還是沽貨時？ 今日 微軟（MSFT.US）業績勝預期股價仍急跌 買入還是沽貨時？ 地緣政治風險升溫＋加息來臨 投資部署怎調整？買金、買油是選項？ 今日 地緣政治風險升溫＋加息來臨 投資部署怎調整？買金、買油是選項？ 碧桂園服務6098股價前景點睇？唯一風險是甚麼？ 今日 碧桂園服務6098股價前景點睇？唯一風險是甚麼？ 「小騰訊」SEA（SE.US）股價往下潛 高位持貨怎麼辦？ 今日 「小騰訊」SEA（SE.US）股價往下潛 高位持貨怎麼辦？ 你可能感興趣 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 今日 11:58 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 微軟（MSFT.US）業績勝預期股價仍急跌 買入還是沽貨時？ 今日 13:41 微軟（MSFT.US）業績勝預期股價仍急跌 買入還是沽貨時？ 地緣政治風險升溫＋加息來臨 投資部署怎調整？買金、買油是選項？ 今日 13:10 地緣政治風險升溫＋加息來臨 投資部署怎調整？買金、買油是選項？ 最新專欄文章 更多 「小騰訊」SEA（SE.US）股價往下潛 高位持貨怎麼辦？ 今日 「小騰訊」SEA（SE.US）股價往下潛 高位持貨怎麼辦？ 微軟（MSFT.US）業績勝預期股價仍急跌 買入還是沽貨時？ 今日 微軟（MSFT.US）業績勝預期股價仍急跌 買入還是沽貨時？ 龍源電力916股價瘋狂過後回歸平靜 風電股前景點睇？ 今日 龍源電力916股價瘋狂過後回歸平靜 風電股前景點睇？ 地緣政治風險升溫＋加息來臨 投資部署怎調整？買金、買油是選項？ 今日 地緣政治風險升溫＋加息來臨 投資部署怎調整？買金、買油是選項？ 碧桂園服務6098股價前景點睇？唯一風險是甚麼？ 今日 碧桂園服務6098股價前景點睇？唯一風險是甚麼？ 中聯重科（01157） 機械設備股 港股 H股 基建 基金 大同機械（00118） 中國機械工程（01829）