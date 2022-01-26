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【異動股】教育股腳軟多隻創逾52周低　中教半日急插25%、希望教育一度跌14%

股市 13:20 2022/01/26

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【異動股】教育股腳軟多隻創逾52周低　包括多家非從事補習類的教育股

教育股板塊急挫，多隻教育股創超過52周低。中教控股 （00839） 半日跌逾25%，暫時是板塊中跌幅最深的個股，中教發公告重申業務一切正常。希望教育 （01765） 半日一度跌14%，中午同發通告指，知悉股價在最近兩個交易日有不尋常波動，強調業務運營一切正常。

市場憂慮中國將有政策禁止境外上市教育股持有任何內地學校資產、併購等，教育股全線受壓。中教控股中午收報7.25元，跌25.3%；宇華教育 （06169） 收報1.75元，跌11.6%；中國新華教育 （02779） 半日跌11.5%；新高教集團 （02001） 、中滙集團 （00382） 、希望教育及民生教育 （01569） 半日跌幅約9%不等。

中教及希望教育中午先後就股價波動刊發通告。中教中午發公告指，留意到股份價格波動，確認集團業務營運維持正常。中教又提及正在修訂的《中華人民共和國職業教育法》及去年印發的《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，相信集團的職業教育業務有利實現國家建設人力資源強國的戰略目標。

希望教育通告強調，其在嚴格遵守適用法律及法規的情況下經營業務，且業務運營一切正常，而董事會對未來發展前景充滿信心。截至公告日期，並不知悉任何可能對集團業務營運及前景造成任何重大負面影響的現行適用的法律法規改變，包括合約安排之使用。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

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港股 中滙集團（00382） 異動股 希望教育（01765） 宇華教育（06169） 中國新華教育（02779） 新高教集團（02001） 民生教育（01569） 中教控股（00839） 教育股
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