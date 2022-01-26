【清零政策】歐洲商會報告草案：香港與國際「封關」狀態或持續至2024年　大量國際員工和高管出走

▲ 【清零政策】歐洲商會報告草案：香港與國際「封關」狀態或持續至2024年 大量國際員工和高級管理層出走

彭博社引述香港歐洲商會一份報告草案報道，歐洲商會認為香港的「清零」政府，可能會導致香港這個亞洲金融中心與世界其他大部分地區的「封關」狀態或持續至2024年，導致大量國際員工和高級管理層出走。

報道指，香港這種「與世隔絕」的狀態，或要等到中國研發mRNA疫苗，並已為14億人口接種，這意味香港要國際市場重新開放，可能要等到明年底或2024年初。

歐洲商會認為，企業應為香港對國際旅遊保持「半關閉」狀況做好預測，「預期會有大批海外人士離開香港，而且離開的人數可能是有史以外最大規模。」

報告又指，「清零」政策會降低香港的多元性，而且香港對於國際機構的吸引力下降，最終限制了香港為中國經濟作出的潛在貢獻，而國際機構應該計劃在香港以外的亞洲其他城市設立地區辦公室。

歐洲商會發言人拒絕評論

彭博稱，歐洲商會的最終報告未知會有修訂，而草案匯集了過去數月來自各方的不同意見。歐洲商會發言人拒絕評論。

現時香港因應第五波疫情關係，禁止來自英國、美國等8個國家的航班，其「清零」政策被不少人視為過於嚴謹。

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