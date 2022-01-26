【在家工作】攤在梳化WFH易變懶？　宜設固定工作桌

▲ 不是人人亦可以在家裡容納一個偌大的辦公空間，但打工仔亦是有方法解決工作受騷擾等問題。（法新社圖片）

Omicron疫情反覆，不少企業亦重新執行在家工作的政策，望有助控制疫情。不過，打工仔在居家工作時，仍要面對不少挑戰，例如工作受干擾、生活失衡等。

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有不少人在家工作時，沒有固定的工作空間，可能是窩在梳化裡、在睡房中工作。但此或會影響工作效率，因大腦需要一些環境因素，讓人們進入工作狀態。

其次，此情況亦會令人們難以達到生活及工作平衡。同住的家人或經常忘記你是正在工作，因而打擾；或是當人們日間在睡房工作，到了晚上仍難以脫離工作狀態，容易出現失眠的情況。

光線、桌椅亦有影響

雖然不是每個打工仔也可在家中安排一個偌大的辦公空間，但仍是有方法解決這些挑戰。第一，可以短暫設置一個只用於工作的空間，例如書房，又或是簡單設置的工作桌，讓大腦更容易進入工作狀態。

承上一項，人們宜投資一些在家工作的設備，例如電腦櫈、工作桌等，甚至是燈光，都有助提升工作效率及專注力。同時，空間內的氣溫、空氣流通程度等亦會影響工作表現，故冷氣、空氣清新機亦是重要的投資。

投資在家工作工具有幾值？

或許 不少人會質疑，加大在家工作的投資，是否值得？現時遙距工作漸漸普及，人們可自由選擇工作及居住地點，變相大家亦是在全球的勞動市場爭一席之位，投資於提升工作效率的設備，長遠有望可令收入增加。

同時，在家工作的上班一族亦要留意，就算是在家工作，亦要令工作桌保持整潔及有條理。確保工作環境像樣，例如像在辦公室般，每日清理桌上雜物，一方面可更易進入工作狀態，另一方面亦可保持工作安全。

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責任編輯：葉泳珊