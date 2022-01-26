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【加密貨幣】Facebook加密貨幣項目受抵制　傳正評估出售資產

科技 14:00 2022/01/26

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Meta子公司Facebook（fb）於兩年前宣布贊助加密貨幣，更設立專門管理加密貨幣的協會Diem（前稱Libra）受到抵制，並正計畫出售資產，加密貨幣項目或將擱置。（法新社及官方資料圖片）

加密貨幣市場發展蓬勃，不少科技公司也看準時機想分一杯羹。Meta子公司Facebook（fb）於兩年前宣布贊助加密貨幣，更設立專門管理加密貨幣的協會Diem（前稱Libra），提出區塊鏈許可支付方案。惟近日有消息指，Diem受到美國監管機構的抵制，並正計畫出售資產，加密貨幣項目或將擱置。

【芯片技術】增加安全性  Samsung推出指紋驗證IC芯片

據彭博社報道，Diem去年曾表示將與銀行夥伴Silvergate合作推出數碼貨幣。惟美國聯邦儲備委員會（FRS）透過向 Silvergate施加壓力，導致計劃未能順利進行。Diem發言人Michael Crittenden後來接受《The Verge》訪問時則表示，彭博社的報道包含一些錯誤內容，並拒絕進一步評論。

事實上，Facebook停止發展加密貨幣項目的決定況也是有跡可尋。不少Diem的「開國功臣」也相繼離職，如曾大力推動Diem兼團隊負責人David Marcus也於去年離開Facebook。報道指，現時Facebook有意轉投，美國一間金融機構和專門從事區塊鏈的技術公司Paxos的另一種穩定貨幣（Stablecoin）。 

也有外媒指，若Diem正在出售其資產，這意味加密貨幣找不到前進的道路，加密貨幣市場或會面臨不少影響。

【科技初創】5間本港科企入圍金融科技加速器項目　涉及人工智能、區塊鏈

【數碼貨幣】加密貨幣交易需求上升　調查：中央銀行數碼貨幣港人成首選

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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