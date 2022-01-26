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【WhatsApp】iOS版WhatsApp更新後　獲暫停語音信息記錄功能

科技 13:10 2022/01/26

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更新後的iOS版WhatsApp 給用戶帶來的第二個變化，是支援焦點模式（Focus Mode），即使你不想被常規通知打擾，仍允許從選定的用戶處獲取信息。（法新社）

iOS版WhatsApp 為早前推出的語音信息預覽功能作出延伸，通過最新的WhatsApp for iOS 22.5.75版本更新，iPhone用戶現時可在錄製語音信息時作出暫停和恢復。操作方法亦很簡單，只要在錄音時向上滑動鎖定你的語音錄音，然後點擊暫停和恢復按鈕即可。

支援焦點模式  可從選定用戶處收信息

外媒《Gadgets 360》提到，更新後的iOS版WhatsApp 給用戶帶來的第二個變化，是支援焦點模式（Focus Mode），即使你不想被常規通知打擾，仍允許從選定的用戶處獲取信息。

【資料轉移】WhatsApp擬增新功能　Android聊天紀錄可轉至iOS

iOS版WhatsApp 開始在每次收到信息時，在通知旁邊顯示群組和個人資料照片，這情況類似於在Twitter上看到直接給你發信息的人的個人照片。

【WhatsApp】語音愛好者福音！　WhatsApp新增語音預覽功能

iOS用戶現時已可在App Store下載更新版的WhatsApp，留意只支援iOS 10及以後版本的設備。

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責任編輯：陳卓賢

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