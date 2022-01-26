【生存遊戲】微軟收購後有望獨佔XBOX平台？動視暴雪宣布正創造全新遊戲IP

微軟（美：MSFT）本月19日宣布，將會以約5,359億港元收購動視暴雪（美：ATVI）消息，震撼全球科技界及遊戲界，一周後動視暴雪宣布正在創造全新的「生存遊戲」（Survival Game），這也是動視暴雪相隔六年後首度公布全新的遊戲IP。這款新遊戲的推出時間及售價等仍然待定，亦暫時未能肯定是否會由微軟XBOX平台獨佔，暴雪宣布僅透露新遊戲會在個人電腦及家用主機平台上推出。

【同場加映】青姐話：未到年廿八 提早洗邋遢

動視暴雪今日（26日）在官方部落格發表《與我們攜手打造全新世界》，透露即將推出一款全新的「生存遊戲」，這類遊戲通常屬於開放式的動作遊戲，玩家一開始時通常缺乏裝備，需要通過收集資源、工具、武器和建造住所，以儘可能爭取最長時間在惡劣的環境中存活。

【延伸閱讀】【進軍元宇宙】微軟天價收購醜聞纏身的動視暴雪 一躍成全球收入第三大遊戲公司

動視暴雪在2016年推出第一人稱射擊遊戲《鬥陣特攻》後，已經再無開發全新遊戲IP，因此今次的新遊戲可說是各界焦點所在，外界將觀察新遊戲能否將動視暴雪再帶往高峰。動視暴雪強調「這裡將充滿我們尚未認識的英雄、尚未挖掘的故事，和全新的冒險旅程。廣大的可能性正等待著進一步探索。」反映新IP將會具備嶄新的世界觀，有待玩家進一步探索。

【延伸閱讀】2022年部署：晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同一時間，動視暴雪在公告中亦刊出了人才招募訊息，招攬生存遊戲愛好者加入動視暴雪的遊戲開發經驗的團隊，並參與新專案的早期開發，職缺包括美術、程式設計及軟件工程多個範疇。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文