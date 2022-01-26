【歐洲疫情】英國死亡人數創近1年新高 法國確診首破50萬

受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，歐洲地區新冠疫情未見好轉。英國周二（25日）錄得439宗死亡個案，創近一年以來高位。法國周二表示，過去24小時新增逾50萬宗確診，創當地疫情以來新高。荷蘭首相呂特宣布，酒吧餐廳等周三（26日）起可以重啟。

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英國周二宣布，新增439人染疫離世，創當地自去年2月24日以來單日最高紀錄。英國同日亦新增近9.5萬人確診，目前當地累計逾1,604.7萬人確診，逾15.4萬人死亡。但英國國家統計局數據顯示，英國登記新冠死亡人數超過17.7萬人。

法國同日表示，過去而下24小時內新增近50.2萬宗確診， 是當地首次單日確診突破50萬大關。法國官方數據顯示，現時共有逾3萬名新冠確診者需住院，是當地自2020年11月以來的高位，但僅得逾3,700人需入住深切治療部，較之前數波疫情高峰期低。法國周二亦指新增364人染疫離世，當地累計共近13萬人死亡。

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呂特（Mark Rutte）周二宣布，酒吧、餐廳及戲院可在周三起重開，但營業時間僅限早上5時至夜晚10時。民眾亦可以現場觀看體育賽事，參觀動物園及博物館等，但必須出示疫苗接種或新冠康復證明。

荷蘭周二宣布，上周新增逾36.6萬宗確診個案，按周增加51%，但需入住深切治療部患者數目卻下跌34%。呂特周二承認，放寬防疫措施有風險。荷蘭衛生部長Ernst Kuipers表示，由於Omicron變種導致的住院人數低於預期，專家意見亦指可放寬防疫措施。

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責任編輯：李俊儀