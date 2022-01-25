香港ETF產品週期和發展

ETF產品的資產管理規模在過去十數年間獲得爆發式增長，而ETF產品涵蓋的資產類別以及投資目標亦越趨豐富。雖然ETF是一種低成本及靈活的投資工具，但過往產品的發展亦並非一蹴而就，其產品設計在經歷市場和時間的試驗後才被普遍接納，得到投資者的肯定。正如其他投資產品一樣，ETF的產品週期可分為四個階段，分別是引入、懷疑、初期應用和普及使用，以下將簡單說明。

ETF產品週期的四個階段

第一階段是引入階段，新的ETF產品被引入市場，由於產品設計新穎，市場對這類產品較為陌生，需要產品發行人加大宣傳。第二是懷疑階段，新產品在發行初期會面臨市場的質疑，但這有助發行人改善產品設計以回應市場的要求。第三是初期應用階段，機構投資者、投資顧問和少數零售投資者開始接觸產品，令產品的資產管理規模開始增加。在此階段，發行人應重點推廣ETF產品的特定投資價值給指定客戶群。最後是普及使用階段，產品發展成熟，零售投資者陸續進場，產品的客戶群較為分散，投資者普遍使用該產品達致其投資目標。

香港ETF產品發展各異

根據港交所資料，截至2021年11月尾，香港上市的ETF產品和槓桿及反向產品的整體規模達約4,100億港元，較2014年1月增加了46%。在各類別當中，股票佔比最多（82.7%），其次是債券及貨幣（12.9%），而商品、槓桿及反向產品的佔比最少，分別為約0.8%和3.6%。股票ETF產品中主要以中港股票為主，其中港股相關ETF和內地A股相關ETF分別佔整體市場的46.7%和17.7%。由此可見，在香港，中港股票市場相關ETF發展較為成熟並處於普及使用階段，尤其是廣泛市場指數和個別主題產品。相反，債券及貨幣和商品相關ETF的規模仍然十分有限，處於初期應用階段，普遍零售投資者對相關產品的認識不深和興趣不大。此外，目前市場上亦陸續推出了ESG相關的ETF產品。雖然相關產品的推出是回應投資者近年對ESG產品的上升需求，但由於此類產品在香港市場較為新穎，處於懷疑階段，部分投資者仍持觀望心態，發行人仍需進行更多的投資者教育和推廣。

2022年香港ETF市場料更多元化

隨著ETF產品在香港的認受性提高，我們看見近年香港市面上越來越多不同類型的ETF產品，其中以主題型ETF為主，如新經濟和科技股相關ETF等，主要因為這些主題型ETF較易受香港投資者理解和認同，我們預計這個趨勢將在2022年延續。除此之外，當ETF市場越趨成熟時，我們預期債券及貨幣和商品相關的ETF產品將逐漸受市場青睞，相關ETF產品或在數量和規模上有所增長。展望2022年，我們預期香港ETF市場將受惠於中港「ETF通」而持續增長，並在產品覆蓋和規模方面更上一層樓，便利投資者運用ETF達致不同的投資目標。

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