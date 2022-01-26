  • 19°C
香港時間 : 2022126日 (三) 22:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】恒大電話會議：計劃未來6個月內推出初步重組方案

股市 22:28 2022/01/26

分享：

【恒大3333】恒大執董肖恩：計劃未來6個月內推出初步重組方案

中國恒大 （03333） 自去年12月境外債務違約後，首度與投資者溝通。外電報道指， 中國恒大於周三晚上9時舉行投資者電話會議，表示由於情況複雜，需要全面研究方案，正委聘會計師開展相關審計工作，認真聽取債權人意見和建議，並公布對等各類投資者，董事長將盡最大努力，支持公司及其發展。

恒大財務顧問、剛委任為執董的恒大汽車 （00708） 董事長肖恩、國信證券合規總監陳勇、恒大香港公司總經理黃賢貴亦將會參與會議。陳勇為恒大風險化解委員會的委員之一，而黃賢貴此前宣布辭任恒大執行董事一職。

恒大發通告指，公司與債權人召開電話會議，重申將評估本集團的狀況，制定重組計劃以保障利益相關者的權利。為此，本公司正在推動審計師開展相關工作，期間也將繼續認真聽取債權人的意見和建議，爭取在未來6個月內提出初步重組方案。

恒大境外美元債持有人：至今未收到恒大支付兩筆債券利息款項

恒大與投資者舉行會議前夕，有恒大境外美元債持有人表示，恒大原訂本周一（24日）支付兩筆債券利息，惟至今未收到恒大支付款項，進入為期30日的寬限期。

彭博報道，恒大分別有一筆今年10月到期、票面息11.5厘的票據，和一筆2023年到期、票面息12厘的票據，於本周到期支付利息。

恒大今日股價升1.7%，報1.77元，成交9110萬元。

恒大河南項目「恒大·養生谷」遭投訴爛尾

雖然深陷債務危機，恒大近期屢公開指全國多地地盤復工，全力「保交樓」，惟有民眾向官媒投訴位於河南焦作修武縣雲台山「恒大·養生谷」項目快成爛尾樓。

焦作市政府辦公室1月26日回確認情況屬實，該項目2020年6月暫停施工，沒有明確復工時間。當地政府指，至去年9月24日，已歸集資金2000餘萬元人民幣進入政府與企業的共管帳戶，10月19日修武縣住房保障中心等部門赴鄭州恆大公司完成印鑑、賬戶、證照等相關憑證的交接，同年10月28日收回該項目12宗1200餘畝閒置超過兩年以上的土地，盡快推動項目恢復健康有序營運。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

相關文章：【恒大3333】恒大：集團已與境外債權人積極對話　仍需時間考慮、評估和衡量潛在方案

【恒大3333】恒大董事變更：國資中國信達高層獲委任非執董　恒大汽車董事長亦入局

【恒大3333】恒大逆市彈11%　廣東省政府擬3月前出台恒大債務重組框架　恒大增聘中介機構跟進債權人訴求

港股 恒大 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708）

上一篇文章

【美股開市】道指升逾300點　納指升2.6%　微軟績後急彈6%（不斷更新）

下一篇文章

【美股焦點】美泰重獲迪士尼公主系列玩具授權　料可推《冰雪奇緣》Elsa 公主玩具　盤前大升8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】林鄭月娥：或微調年初四後社交距離措施　推疫苗氣泡或擴大表列處所清單
【第五波疫情】林鄭月娥：或微調年初四後社交距離措施　推疫苗氣泡或擴大表列處所清單
【港股ADR+夜期】夜期反彈146點　滙豐ADR儲局議息揭盅前高約3%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期反彈146點　滙豐ADR儲局議息揭盅前高約3%（不斷更新）
【港股夜期+北水】夜期升119點　北水吸資逾46億　連續16日淨流入（不斷更新）
【港股夜期+北水】夜期升119點　北水吸資逾46億　連續16日淨流入（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行周六營業時間、多間銀行停葵涌邨分行服務（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行周六營業時間、多間銀行停葵涌邨分行服務（不斷更新）
【美股開市】道指升逾300點　納指升2.6%　微軟績後急彈6%（不斷更新）
【美股開市】道指升逾300點　納指升2.6%　微軟績後急彈6%（不斷更新）
【美國加息】聯儲局凌晨3時公布議息結果　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
【美國加息】聯儲局凌晨3時公布議息結果　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款