【恒大3333】恒大電話會議：計劃未來6個月內推出初步重組方案

▲ 【恒大3333】恒大執董肖恩：計劃未來6個月內推出初步重組方案

中國恒大 （03333） 自去年12月境外債務違約後，首度與投資者溝通。外電報道指， 中國恒大於周三晚上9時舉行投資者電話會議，表示由於情況複雜，需要全面研究方案，正委聘會計師開展相關審計工作，認真聽取債權人意見和建議，並公布對等各類投資者，董事長將盡最大努力，支持公司及其發展。

恒大財務顧問、剛委任為執董的恒大汽車 （00708） 董事長肖恩、國信證券合規總監陳勇、恒大香港公司總經理黃賢貴亦將會參與會議。陳勇為恒大風險化解委員會的委員之一，而黃賢貴此前宣布辭任恒大執行董事一職。

恒大發通告指，公司與債權人召開電話會議，重申將評估本集團的狀況，制定重組計劃以保障利益相關者的權利。為此，本公司正在推動審計師開展相關工作，期間也將繼續認真聽取債權人的意見和建議，爭取在未來6個月內提出初步重組方案。

恒大境外美元債持有人：至今未收到恒大支付兩筆債券利息款項

恒大與投資者舉行會議前夕，有恒大境外美元債持有人表示，恒大原訂本周一（24日）支付兩筆債券利息，惟至今未收到恒大支付款項，進入為期30日的寬限期。

彭博報道，恒大分別有一筆今年10月到期、票面息11.5厘的票據，和一筆2023年到期、票面息12厘的票據，於本周到期支付利息。

恒大今日股價升1.7%，報1.77元，成交9110萬元。

恒大河南項目「恒大·養生谷」遭投訴爛尾

雖然深陷債務危機，恒大近期屢公開指全國多地地盤復工，全力「保交樓」，惟有民眾向官媒投訴位於河南焦作修武縣雲台山「恒大·養生谷」項目快成爛尾樓。

焦作市政府辦公室1月26日回確認情況屬實，該項目2020年6月暫停施工，沒有明確復工時間。當地政府指，至去年9月24日，已歸集資金2000餘萬元人民幣進入政府與企業的共管帳戶，10月19日修武縣住房保障中心等部門赴鄭州恆大公司完成印鑑、賬戶、證照等相關憑證的交接，同年10月28日收回該項目12宗1200餘畝閒置超過兩年以上的土地，盡快推動項目恢復健康有序營運。

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