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碧桂園服務6098股價前景點睇？唯一風險是甚麼？

股市 13:00 2022/01/26

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碧桂園服務 （06098） 今早股價偏軟，在47元水平之上頗有支持，前景點睇？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱Sir）為你分析。按此→【速睇精華】

*重溫【ET開市直擊】地緣風險升溫 投資組合怎調整？*【按此重溫－附time code】

 

 

欄名 : 3分鐘睇股

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