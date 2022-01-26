碧桂園服務6098股價前景點睇？唯一風險是甚麼？ 股市 13:00 2022/01/26 分享： 碧桂園服務 （06098） 今早股價偏軟，在47元水平之上頗有支持，前景點睇？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱Sir）為你分析。按此→【速睇精華】 *重溫【ET開市直擊】地緣風險升溫 投資組合怎調整？*【按此重溫－附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中國銀行3988息率近8厘 現價買入收息可以嗎？ 2022/01/25 中國銀行3988息率近8厘 現價買入收息可以嗎？ 本地地產股都有5厘息！ 新世界17 VS 新地16哪股更值博？ 2022/01/25 本地地產股都有5厘息！ 新世界17 VS 新地16哪股更值博？ 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 今日 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 地緣政治風險升溫＋加息來臨 投資部署怎調整？買金、買油是選項？ 今日 地緣政治風險升溫＋加息來臨 投資部署怎調整？買金、買油是選項？ 你可能感興趣 中國銀行3988息率近8厘 現價買入收息可以嗎？ 14:34 2022/01/25 中國銀行3988息率近8厘 現價買入收息可以嗎？ 本地地產股都有5厘息！ 新世界17 VS 新地16哪股更值博？ 14:45 2022/01/25 本地地產股都有5厘息！ 新世界17 VS 新地16哪股更值博？ 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 今日 11:58 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 最新專欄文章 更多 龍源電力916股價瘋狂過後回歸平靜 風電股前景點睇？ 今日 龍源電力916股價瘋狂過後回歸平靜 風電股前景點睇？ 地緣政治風險升溫＋加息來臨 投資部署怎調整？買金、買油是選項？ 今日 地緣政治風險升溫＋加息來臨 投資部署怎調整？買金、買油是選項？ 港股前景未太差 用數據話你知點解 今日 港股前景未太差 用數據話你知點解 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 今日 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 本地地產股都有5厘息！ 新世界17 VS 新地16哪股更值博？ 2022/01/25 本地地產股都有5厘息！ 新世界17 VS 新地16哪股更值博？ 碧桂園服務（06098） 物業管理股 物業管理 碧桂園 港股 H股 桂園 服務 物業 博反彈