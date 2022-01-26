東京中央迎春珍藏拍賣隆重呈獻： Lot 6  齊白石《紫藤蜜蜂》   1月28日 東京舉槌 香港直播

▲ Lot 6 齊白石《紫藤蜜蜂》

拍賣：2022年1月28日（周五）

開拍時間：上午11時（東京時間）、上午10時（香港時間）

地點：東京都中央區京橋3-7-5 2樓（現場拍賣）

香港上環干諾道中111號永安中心26樓2601室（直播）



東京中央迎春珍藏拍賣將於1月28日在東京舉行，香港同步直播。是次拍賣為東京中央於2022年首場拍賣，意義重大，故特意起名「迎春」，祈與藏家度過豐足一年。是次特為大家帶來日本書畫家髙橋廣峰舊藏、中國古代及近現代書畫、唐宋瓷枕、珍稀佳釀等十二個專場，逾四百件藏品。當中齊白石《紫藤蜜蜂》為是次明星拍品，另更有久違的珍稀佳釀專場，實在不容錯過。



齊白石最愛畫藤花



齊白石平生最喜繪藤花，不僅是因為「藤不垂絕無姿態，垂雖略同，變化無窮也」，更是由於曾親自種過藤蘿，繪藤之時往往能勾起過去生活的回憶，真情實意皆付諸筆端。白石畫藤無數，卻變化多端，他在書法上的造詣在藤蔓的描繪中得到了精彩的體現，每件作品中，筆走龍蛇的藤枝給人帶來絕妙的藝術享受。此次的《紫藤蜜蜂》，描繪的正是盛開的紫藤，以濃墨寫出的老藤盤踞於畫面上方，用筆蒼勁老辣，力透紙背。老藤之中以青綠繪一枝新藤穿梭其間，新老藤葉，分別施以嫩綠與墨青色，寥寥數筆便勾勒出藤枝勃生之貌。藤花以沒骨點染，紅紫交融，花蕊則以朱紅、鵝黃二色點出，清新淡雅，仿佛彌漫出縷縷清香，引來一只蜜蜂聞香而來。蜜蜂描摹細致，寥寥數筆，呈現出蜜蜂振翅之動感，為畫面增添了無限生機，足見齊老功力。

▲ Lot 6 齊白石《紫藤蜜蜂》

設色紙本 立軸

款識：借山吟館主者，白石。

鈐印：齊大（白）

題簽：齊白石花卉，槐陰軒藏。

65×32.5cm 約1.9 平尺

估價：HKD136,780-205,170



其他焦點拍品

▲ LOT 414響 30 年 老版金花

三得利原廠蒸餾裝瓶，早期版本，原裝盒。

調和酒

700ml. 43% volume. 1bt/ 瓶

估價：HKD34,195-51,292



Hibiki 響作為三得利旗下獲獎最多的品牌，此款調和型威士忌使用了30年以上的原酒進行調和，完美的符合了東方人的口感。作為響最引以為豪的作品之一，每瓶的打造都創造了三十個切割面，工藝十分講究，更顯奢華。此瓶為早期金花版本，尤爲珍貴。

▲ Lot 356清道光 窯變釉貫耳瓶

「大清道光年製」款

H:29.5cm

估價：HKD 54,712-82,068



窯變貫耳瓶為清代典型官窯器。器形仿古代投壺式樣，倭角雙貫耳，口與足均呈長方形，口微外撇，直頸，長方扁體腹至下外鼓，圈足。圈足底施醬黃色釉，刻「大清道光年製」六字三行篆書款，刻款清晰端正。通體滿施窯變釉，釉質滋潤肥厚，釉色主體為玫瑰紅間月白色，色澤變化豐富。

▲ Lot 176北宋 三彩水禽紋獅子台付枕

L:25.7cm;W:15.4cm;H:11.8cm

估價：HKD 3,419-5,471



枕略呈弓形，曲面，平底，枕面暗刻鴨紋，在古代，鴨紋為金榜題名、位列三甲的象征。枕臺下塑臥獅，弓背直腿，兩爪拔地，呲牙咧嘴，劍拔弩張，作守衛狀。獅形枕在宋金時期非常流行，獅子為祥瑞靈獸，兇猛有力，具有鎮宅作用，同時也比喻尊貴地位。「獅」一字與多字同、諧音，語帶雙關：「世」，象徵世代繁衍；「師」，象徵為人師表，古有「人中獅子」之說，形容具威嚴、才華之人，佛典中「獅」常作「師」；「思」，即思想意念。由此推敲，本器可祈求家宅平安，寄願後人步步高升，福澤綿綿。



東京中央拍賣

www.chuo-auction.com.hk

Room 2601, 26/F, Wing On Centre, No. 111 Connaught Road Central, Hong Kong

香港上環干諾道中111號永安中心26樓2601室

Tel 電話: (852) 2805 9016 Fax 傳真: (852) 2805 9017



(特約)