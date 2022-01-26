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【新冠疫苗】歐盟下月放寬打齊針民眾 入境免隔離檢測

環球社會熱點 12:22 2022/01/26

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歐盟周二（25日）發布內部指引，建議成員國下月起放寬完成接種新冠疫苗的歐盟內部旅客，持疫苗護照入境可豁免隔離及檢測。如歐盟各成員國都循照指引放寬入境限制，代表完成接種疫苗旅客可於歐盟各國之間自由流動。

【Omicron變種】世衛：下個傳染力更強 致命率成疑 【下一頁】

Omicron變種於歐盟多國仍繼續傳播，但這一波疫情未見死亡率急速飆升，有部分衛生專家估計歐洲這一波疫情已度過最嚴峻階段。

歐盟衛生專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）及司法專員雷恩德斯（Didier Reynders）發表聯合聲明，宣布Omicron雖然已遍布歐洲，但成員國現在是時候要放棄部分旅行限制，以免旅客行程更繁瑣及難以預測。

歐盟發布無約束力指引將於下月1日生效，將取消對持有效歐盟疫苗護照居民的限制，以協調各成員國一致促進安全自由流動。

【Omicron】可於塑膠表面存活8日 專家教一招殺毒 【下一頁】

歐盟建議各國放寬完成接種疫苗或新冠康復者的歐盟成員國旅客持疫苗護照，入境時無需隔離或檢測。而無接種疫苗人士，仍需在入境後24小時內檢測。

歐盟評估歐洲各地疫情風險水平時，會參考歐洲疾控中心（ECDC）制定的地圖。根據新指引，ECDC現時除了參考各地新增確診，也會考慮疫苗接種率作為評估各地疫情風險的標準。

各國也同意修改現有的緊急刹停（emergency brake）程序，歐盟可提出協調限制措施來遏制變種傳播，而非過往由各國自行實施臨時限制。

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責任編輯：鄭錦玲

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