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【Omicron變種】美CDC指較Delta溫和 死亡及重症率降

環球社會熱點 12:22 2022/01/26

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外國不少研究顯示，新冠肺炎Omicron變種病毒較以往變種溫和。美國疾控中心（CDC）最新研究亦發現，與Delta變種及再上一次疫情高峰相比，Omicron的死亡及入院重症率明顯降低。

【Omicron變種】世衛：下個傳染力更強 致命率成疑 【下一頁】

CDC周二（25日）公布的每周發病率及死亡率報告中指出，由去年12月1日至今年1月15日為止，Omicron引起的疫情下，需要入住深切治療部的新冠患者較Delta變種及前年冬天疫情，分別減少29及26%。

在Omicron肆虐美國期間，即2021年12月18日至2022年1月15日，新冠死亡率為每1,000宗確診有9宗，前年冬天疫情時高達每1,000宗確診有16宗，Delta成為主流病毒株時亦每1,000宗確診有13宗，死亡率確實減少。CDC指出，數據與早前南非﹑英格蘭及蘇格蘭研究相近。

美國多間大型連鎖店人手短缺 要縮短營業時間 【下一頁】

CDC認為，兒童在Omicron疫情下入院率較高，可能緣於有關年齡層疫苗接種率不及成年人。現時，美國5歲以下兒童未獲批接種疫苗，未成年人總體接種率亦未有成年人高。

《路透社》分析估計，Omicron疫情較溫和可能與疫苗接種率高﹑合資格人士接種第3針及過往感染者獲得免疫保護有關。不過，研究人員指數據無法排除部分因其他原因入院，其後發現確診的個案，認為入院率可能因此變高，同時影響其他反映Omicron嚴重性的指標。

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責任編輯：吳漢培
 

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