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【新股IPO】內地快餐連鎖店鄉村基遞表　2015年因私有化從美退市

股市 23:04 2023/04/10

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【新股IPO】內地快餐連鎖店鄉村基遞表　2015年因私有化從美退市

內地餐飲連鎖店鄉村基快餐第二度遞表，公司主要經營「鄉村基」及「大米先生」兩大快餐品牌。初步招股文件透露，按2020年連鎖餐廳數量及所得收入計算，鄉村基是中國最大的直營中式快餐集團。集團2022年純利按年減少69.8%至3283.8萬元（人民幣‧下同）；收入達47.1億元，按年增長1.9%。

截至2022年底，鄉村基兩大品牌共有1,154間直營餐廳，「鄉村基」及「大米先生」分別有551間和603間，位於四川和重慶等地。

鄉村基單店日均銷售額11,296元；平均消費額25元；下單數量451單；翻桌率為2.7。大米先生單店日均銷售額12,722元；平均消費額22.7元；下單數量561單；翻桌率為4。

鄉村基成立於1996年，2010年曾赴美上市，2015年因私有化而退市。

鄉村基預期集資所得用於2023年至2025年擴展餐廳網絡、深化市場滲透並按需要翻新現有餐廳；加強供應鏈技術能力；以及用作一般企業用途。公司聯席保薦人為高盛及招銀國際。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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