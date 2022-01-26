【e利是】中銀香港推企業版電子利是　一次過派最多1萬封利是

中銀香港 （02388） 宣布，首次推出企業版的電子利是（e利是）服務，企業客可以一次過向最多1萬位員工派發開工利是。

中銀企業客戶可以透過「iGTB NET」企業網上銀行派發電子利是，員工無論在家工作或身處海外，均可透過香港銀行賬戶收取電子利是。

企業亦可同時輸入祝福語，並以電郵或電話短訊（SMS）向員工發出通知。此外，如企業員工「收利是」的賬戶為中銀香港賬戶， 其個人手機銀行或BoC Pay手機應用程式亦會同時收到「收利是」推送通知，BoC Pay更提供「拆利是」功能，讓收款人感受到新春佳節的喜慶氣氛。

事實上，中銀除將電子利是服務由個人客戶擴展至企業客戶層面外，自2019年起，已經開始以電子方式向全體員工派發開工利是，今年將會連續第4年透過BoC Pay派發電子開工利是。

相關文章：

【e利是】金管局推虎年Sticker賀歲 社交平台FB、Instagram推有獎遊戲

【e利是】AlipayHK推跨境利是 派利是次數首100名用戶獲888元利是、另可儲印花

【e利是】PayMe群組利是加推7萬張28元優惠券 夥姜濤、COLLAR成員拍賀年廣告

【e利是】眾安銀行推千萬獎金池獎賞 新春期間開戶賞228元現金回贈