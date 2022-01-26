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【e利是】中銀香港推企業版電子利是　一次過派最多1萬封利是

Hot Talk 12:14 2022/01/26

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中銀香港 （02388） 宣布，首次推出企業版的電子利是（e利是）服務，企業客可以一次過向最多1萬位員工派發開工利是。

中銀企業客戶可以透過「iGTB NET」企業網上銀行派發電子利是，員工無論在家工作或身處海外，均可透過香港銀行賬戶收取電子利是。

企業亦可同時輸入祝福語，並以電郵或電話短訊（SMS）向員工發出通知。此外，如企業員工「收利是」的賬戶為中銀香港賬戶， 其個人手機銀行或BoC Pay手機應用程式亦會同時收到「收利是」推送通知，BoC Pay更提供「拆利是」功能，讓收款人感受到新春佳節的喜慶氣氛。

事實上，中銀除將電子利是服務由個人客戶擴展至企業客戶層面外，自2019年起，已經開始以電子方式向全體員工派發開工利是，今年將會連續第4年透過BoC Pay派發電子開工利是。

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

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