地緣政治風險升溫＋加息來臨 投資部署怎調整？買金、買油是選項？ 股市 13:10 2022/01/26 分享： 烏克蘭、俄羅斯局勢升溫，8500美軍預備進駐東歐防止俄羅斯侵略烏克蘭，同時，今晚美國聯儲局議息會議在即，地緣政治風險升溫，加息亦即將來臨，買金、買油是選項嗎？泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）為你分析。按此→【速睇精華】 **重溫《ET財智Talk》玄學分析內地股市運勢較好 教育股有望反彈？ 【附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 今日 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 你可能感興趣 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 今日 11:58 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 最新專欄文章 更多 龍源電力916股價瘋狂過後回歸平靜 風電股前景點睇？ 今日 龍源電力916股價瘋狂過後回歸平靜 風電股前景點睇？ 碧桂園服務6098股價前景點睇？唯一風險是甚麼？ 今日 碧桂園服務6098股價前景點睇？唯一風險是甚麼？ 港股前景未太差 用數據話你知點解 今日 港股前景未太差 用數據話你知點解 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 今日 美股連續兩日現「大奇蹟」對後市有何啟示？ 本地地產股都有5厘息！ 新世界17 VS 新地16哪股更值博？ 2022/01/25 本地地產股都有5厘息！ 新世界17 VS 新地16哪股更值博？ 美股 港股 黃金股 SPDR金ETF（02840） 中國海洋石油（00883） 石油石化股 中國石油股份（00857） 東歐 基金 美軍