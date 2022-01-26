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【石Sir午市閒談】今日推介福萊特玻璃｜銀娛、領航醫藥生物科技、中興、比亞迪、中國同輻最新部署

股市 12:33 2022/01/26

分享：

恒生指數中午收報24283點，升39點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介福萊特玻璃 （06865） ，另亦會分析銀娛 （00027） 、領航醫藥生物科技 （00399） 、中興 （00763） 、比亞迪 （01211） 、中國同輻 （01763） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

14：06 – 銀娛 （00027）               雙底？

14：54 – 領航醫藥生物科技 （00399）     未知何日到中環

15：45 – 中興 （00763）              宜守21.00元位

16：52 – 比亞迪 （01211）           要守236.00元位

18：57 – 中國同輻 （01763）        上破26.00元始好

19：52 – 福萊特玻璃 （06865）     整固後回升

21：31 – 推介股表現記錄

21：57 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 福萊特玻璃（06865） 銀河娛樂（00027） 領航醫藥生物科技（00399） 中興通訊（00763） 比亞迪股份（01211） 中國同輻（01763） 石鏡泉
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