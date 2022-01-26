壬寅虎年看樓市 師傅話呢區樓價最硬淨 股市 13:50 2022/01/26 分享： 壬寅虎年將至，投資策略怎調整？玄學家林建華話你知，上、下半年可以這樣部署。【精華速睇】 *重溫足本版*虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢* *皇牌節目* 《ET開市直擊》朱晉民（朱Sir）為你分析港股、美股買賣策略。【按此即睇】 《開市追揸沽》每星期首個交易日為你看通形勢，做好一周部署【按此即睇】 欄名 : ET財智Talk 相關文章 買股收息 買恒生高股息ETF 3110又怎部署？ 2022/01/24 買股收息 買恒生高股息ETF 3110又怎部署？ 憧憬疫情快退去 地產股部署買入搶先機？談新世界發展17 2022/01/24 憧憬疫情快退去 地產股部署買入搶先機？談新世界發展17 GX中國電車2845股價弱勢受累寧德時代 中長綫前景又如何？ 2022/01/24 GX中國電車2845股價弱勢受累寧德時代 中長綫前景又如何？ 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 2022/01/24 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 2022/01/25 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 你可能感興趣 買股收息 買恒生高股息ETF 3110又怎部署？ 13:24 2022/01/24 買股收息 買恒生高股息ETF 3110又怎部署？ 憧憬疫情快退去 地產股部署買入搶先機？談新世界發展17 18:20 2022/01/24 憧憬疫情快退去 地產股部署買入搶先機？談新世界發展17 GX中國電車2845股價弱勢受累寧德時代 中長綫前景又如何？ 13:55 2022/01/24 GX中國電車2845股價弱勢受累寧德時代 中長綫前景又如何？ 樓價 港股 板塊